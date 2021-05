Werd Jaymie (22) doodgestoken onder invloed van vervuilde lsd?

Na het drama in Heemskerk werden Jaymies vrienden aangehouden. Ⓒ Michel van Bergen

HEEMSKERK - Speelde vervuilde lsd een rol bij het drugsdrama dat begin februari de 22 jarige Jaymie uit Heiloo het leven kostte? Die vraag wil de advocaat van de van doodslag verdachte Ruben S. (21) beantwoord zien in de rechtszaak die maandag in Haarlem begint. S. stak zijn vriend Jaymie met een keukenmes in zijn hartstreek, stelt justitie. Onder invloed van lsd dacht hij dat hij werd aangevallen door demonen.