Republikeinse Partij Arizona vraagt ’je leven te geven’

De partij vraagt dat op het officiële Twitteraccount. Daarbij wordt de organisator van de beweging Stop the Steal geciteerd, die aangeeft ’bereid te zijn mijn leven te geven’. „Hij is dat. Jij ook?”, aldus de partij.

Het is niet de eerste keer dat de Arizona Republican Party ervan wordt beschuldigd geweld goed te keuren. Dinsdag tweette de partij nog dat volgers een ’groter goed’ moeten nastreven. Die tweet kon door de beugel. Bij een eerdere tweet, inmiddels verwijderd, werd een fragment van de film Rambo gedeeld. „Dit is wat we doen, wie we zijn. Leef voor niks, of sterf voor iets.”

Een woordvoerder stelde op vragen van CBS News dat beide tweets niet oproepen tot geweld.

Gezamenlijk naar gerechtshof

Arizona is een van de staten die hun krachten hebben gebundeld om een laatste, grootschalige poging te wagen de verkiezingsuitslag – Joe Biden werd tot winnaar van de presidentsverkiezingen gekroond – aan te vechten.

Achttien staten schieten president Trump te hulp. Texas wilde de gang naar het Hooggerechtshof in Washington maken, en zeventien andere staten hebben daarvoor hun steun uitgesproken. Het gaat allemaal om staten waar Trump de meeste stemmen kreeg.