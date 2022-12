Mogelijk aangestoken na ruzie tussen bewoners Azc in Middelburg ontruimd na felle brand

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Provicom

MIDDELBURG - Het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg is zaterdagochtend ontruimd nadat er op de vierde verdieping van het gebouw brand was uitgebroken. De bewoners worden opgevangen in sporthal De Sprong naast het azc. De veiligheidsregio meldde dat acht mensen lichtgewond zijn geraakt.