’Brand azc Middelburg mogelijk aangestoken na ruzie tussen bewoners’

De Veiligheidsregio Zeeland zegt tegen de lokale krant PZC dat de geruchten over het ontstaan van de brand nog niet bevestigd kunnen worden.

Ⓒ Provicom

Ⓒ Provicom

Ongeveer 140 bewoners van de onderste verdiepingen kunnen zondag pas terug, omdat het zeker een etmaal duurt om de woningen weer toegankelijk te maken. Voor deze mensen wordt opvang voor komende nacht ingericht. Nog eens 70 bewoners van de zijvleugels en aanleunwoningen kunnen zaterdagmiddag terug naar hun woningen.

Het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg werd zaterdagochtend ontruimd nadat er op de vierde verdieping van het gebouw brand was uitgebroken. Acht mensen raakten lichtgewond, drie van hen moesten naar het ziekenhuis. De gewonden hadden vooral rook ingeademd. Een brandweerman raakte gewond aan zijn hand. Daarvoor is hij behandeld in het ziekenhuis.

De veiligheidsregio laat weten dat een hijskraan de brandweer ondersteunt bij het „verrichten van sloopwerkzaamheden aan delen van het gebouw waar mogelijk nog warmte in zit.” Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg brengt zaterdag een bezoek aan de opvanglocatie.