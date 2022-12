Brand uitgebroken in azc in Middelburg

Het Rode Kruis gaat hulp bieden aan de bewoners, aldus de veiligheidsregio. De rook van de brand zorgt niet voor veel overlast in de omgeving, zo meldt de organisatie.

Ook de politie is aanwezig om hulp te bieden, zegt een woordvoerster, onder meer bij het omleiden van verkeer. Later zal de politie bekijken of er mogelijk iets strafbaars is gebeurd rond het ontstaan van de brand. Wanneer dat onderzoek begint is nog niet duidelijk.

Ⓒ Provicom

