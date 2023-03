Bijzondere maaltijd: naamloze babygiraffe kan alleen drinken met knuffelkikker achter fles

Ⓒ Omaha's Zoo & Aquarium

Nebraska - Een pasgeboren giraffe in een Amerikaanse dierentuin in Nebraska is een ware hit op sociale media. Het kalfje werd afgestoten door haar moeder en kan nu alleen maar flesvoeding krijgen als er een grote knuffelkikker achter het flesje zit.