Duitsland en WHO kondigen kenniscentrum over pandemieën aan

De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn. Ⓒ REUTERS

GENÈVE/BERLIJN - Duitsland en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben woensdag hun plan voor een nieuw kenniscentrum in Berlijn aangekondigd. In de WHO Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence moet kennis en inzicht over pandemieën worden verzameld en opgeslagen.