Boris Pistorius wordt nieuwe defensieminister Duitsland

Boris Pistorius Ⓒ ANP / DPA

BERLIJN - De nieuwe minister van Defensie in Duitsland wordt Boris Pistorius. De sociaaldemocraat Pistorius is een 62-jarige veteraan in de politiek, vooral die in de deelstaat Nedersaksen. Daar is hij al lang minister van Binnenlandse Zaken. De federale minister van Financiën, de liberaal Christian Lindner, heeft als eerste collega Pistorius in het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz verwelkomd. Hij deed dat in sociale media kort voor de regering de aanstelling officieel bekendmaakte.