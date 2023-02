Kabinet streeft naar verder terugdringen stikstofneerslag

Dat blijkt uit een toelichting die minister Christianne van der Wal (VVD) vrijdag gaf op eerder uitlekte plannen, waarin ook de industrie en mobiliteitssector verminderingsdoelen opgelegd krijgen.

Bij ongeveer 1000 mol stikstofneerslag per hectare ontstaat er volgens wetenschappers geen schade aan de natuur, maar dat precieze aantal kan per gebied verschillen. De jaarlijkse reductie van 100 mol per hectare ziet het kabinet als ’inspanningsverplichting’, aldus de minister.

„Met deze extra inzet op de natuur komt ook sneller ruimte beschikbaar voor de PAS-melders”, denkt Van der Wal. PAS-melders zijn bedrijven die eerst van de overheid te horen hebben gekregen dat zij een stikstofvergunning zouden krijgen, maar daar werd in 2019 alsnog een streep doorheen gezet. Ze verkeren nu al jaren in onzekerheid of ze mogen blijven.

Aanbod voor piekbelasters

Deze week meldde De Telegraaf al dat het kabinet vanaf april zo’n 3000 zware stikstofuitstoters gaat benaderen met een aanbod om te verduurzamen, te verhuizen of te stoppen. Als deze zogeheten piekbelasters op zo’n aanbod ingaan, moeten ze hun stikstofuitstoot drastisch verlagen.

De aanpak van piekbelasters was een van de aanbevelingen van Johan Remkes, die vorig jaar optrad als bemiddelaar tussen de overheid en de agrarische sector. Hij werd daarvoor gevraagd nadat het kabinet veel boeren boos had gemaakt door met ingrijpende stikstofplannen te komen, zonder dat daar toekomstperspectief voor de landbouw tegenover stond.

Ontbrak aan doelstellingen

Doel is uiteindelijk dat de uitstoot van ammoniak door de landbouw met 41 procent omlaag gaat. Ook moet de uitstoot van stikstofoxiden bij de mobiliteitssector 25 procent omlaag. Bij de industrie is dat 38 procent. Het stak boeren dat voor deze sectoren concrete doelstellingen tot dusver ontbraken.

Het is overigens de vraag of nieuwe maatregelen nodig zijn om de doelstellingen voor verkeer en industrie te halen. Die sectoren moeten al vergroenen om het klimaat te sparen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Minder uitstoot van CO2 en fijnstof gaat meestal hand in hand met minder stikstof, is de verwachting.