Commotie om ’eerbetoon’ aan Melania Trump

Sevnica is de geboorteplaats van de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump en dat willen ze daar maar al te graag weten. Het vrijdag onthulde beeld is bedacht door de Amerikaanse kunstenaar Brad Downey en door een lokale houtbewerker met een kettingzaag uit een boomstam ’gebeeldhouwd’.

Over het resultaat is niet iedereen te spreken. De beeldschone Melania heeft in hout een nogal plat gezicht en is gekleed in een vormloos blauwig pakje. Om het af te maken zwaait ze met een stomp die haar hand moet voorstellen. De pose zou geïnspireerd moeten zijn op Melania’s verschijning tijdens de inauguratie van haar man, maar de ’locals’ zien dat er bepaald niet in. „Het lijkt in werkelijk niets op onze Melania,” briest een inwoner op ITV. „Het is eerder de Smurfin!”

Downey is heel tevreden met het werk. Hij vindt het ’absolutely beautiful’, al begrijpt hij wel dat mensen het „niet echt vinden lijken op Melania’s fysieke verschijning.”