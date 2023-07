Premium Het beste van De Telegraaf

Maffia, seks en moord: deze beruchte villa laat Berlusconi na aan zijn vriendin (33)

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Ten noordoosten van Milaan, vlak bij de stad Monza, ligt een unieke villa waarvan nog onduidelijk is wat er in de toekomst mee gebeurt. Maar zeker is dat hier bijzondere eigenaren hebben gewoond – van wie Silvio Berlusconi de laatste was – en dat zich binnen de muren van de villa de gekste dingen hebben afgespeeld.