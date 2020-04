Gewoon doorrijden met verlopen rijbewijs

In principe geldt de regeling tot 1 juni maar als de situatie daarom vraagt kan die te allen tijde verlengd worden. Duidelijk is dat de politie niet zal optreden tegen verlopen rijbewijzen en een oogje dichtknijpt als het document niet tijdig is verlengd. De verzekeraars zijn ook akkoord met de regeling.

,,Voor een substantieel aantal rijbewijzen verloopt de geldigheid. Voor een deel van de rijbewijshouders is het relatief eenvoudig om bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan te vragen. Dit is niet altijd mogelijk voor mensen die ziekteverschijnselen hebben of in een huis wonen met iemand die ziekteverschijnselen heeft”, stelt Van Nieuwenhuizen.

De regeling is er alleen voor rijbewijzen met een geldigheid van tien jaar. Mensen van wie het rijbewijs korter geldig is, vallen niet onder de maatregel. De ’roze kaart’ van deze mensen moet vaker worden verlengd vanwege een medische aandoening. Deze groep moet regelmatig door een arts beoordeeld worden. „Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid.”

,,Wij steunen de regeling van harte en zien het dan ook als bindend besluit”, zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. ,,Het is dan ook niet, zoals bij de coulanceregeling voor 75-plusser, een vrijblijvend advies. Dat betekent dus dat alle bestuurders die met een verlopen rijbewijs de weg op gaan zich geen zorgen hoeven maken of ze al dan niet verzekerd zijn als hen iets overkomt.”

Alle grote autoverzekeraars, met uitzondering van Promovendum, zijn lid van het Verbond van Verzekeraars. ,,Maar ook die gaan we benaderen of ze zich willen aansluiten bij deze regeling”, zegt Van Elferen, die benadrukt dat het verlopen van het document wel aantoonbaar door de coronacrisis moet zijn veroorzaakt.

Ook wil Van Nieuwenhuizen het opsturen en bezorgen van een rijbewijs onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken. ,,Op dit moment mogen gemeenten dat niet. Mensen moeten dus langs bij de gemeente om hun rijbewijs op te halen. Ik begrijp de afweging van gemeenten om in deze dagen ervoor te kiezen om het document toch te bezorgen. Zo worden de contactmomenten tussen medewerkers en inwoners beperkt.”