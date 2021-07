Dode bij steekpartij in centrum Amsterdam, drie arrestaties

Een kwartier na middernacht kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen van een vechtpartij op de Rozengracht, waarbij een slachtoffer zou zijn mishandeld. Eenmaal ter plekke vonden de agenten het slachtoffer met steekverwondingen. De man moest gereanimeerd worden en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Met hulp van medewerkers van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) en omstanders konden agenten twee verdachten, een 34-jarige en 35-jarige man, aanhouden die mogelijk betrokken waren bij het steekincident. Ook een 29-jarige man die in de buurt van de steekpartij ter hoogte van de Keizersgracht achter de Westerkerk gewond werd gevonden, wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid. De man heeft een hoofdwond opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook hij is aangehouden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld op de Rozengracht is nog onduidelijk. Op beelden is te zien dat er een auto bij de zaak betrokken is. De politie stelt uit te zoeken of een verkeersruzie de aanleiding is voor het steekincident. „Wij zoeken uit of een verkeerstwist de aanleiding is geweest, maar ook of er eerder iets is gebeurd. Ook moeten wij uitzoeken of de mannen elkaar kennen”, zegt een politiewoordvoerster die mensen oproept om zich te melden als zij iets gezien of informatie hebben. De politie is op zoek naar beeldmateriaal van bijvoorbeeld smartphones.

Ⓒ AS Media

Het was sowieso een drukke nacht voor de Amsterdamse politie. Zo vond er een steek- schietincident plaats op de Wisseloord in Zuidoost waarbij twee personen gewond raakte. Een van hen liep een schotwond op, de andere een steekwond. Er is nog geen verdachte aangehouden. In de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord is zondagnacht rond 4.30 uur een woning beschoten. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Ook hier is de politie op zoek naar getuigen.