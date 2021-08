Premium Het beste van De Telegraaf

’Straks alleen nog prik voor de meest kwetsbaren’ Virologen: ’Corona wordt mild verkoudheidsvirus’

Door Arianne Mantel en Edwin Timmer

Een vrouw krijgt het coronavaccin. Volgens virologen hoeven straks alleen de meest kwetsbaren nog jaarlijks geprikt te worden. Ⓒ HH / ANP

AMSTERDAM - Hoe langdurig de strenge coronamaatregelen ook lijken, we komen er ooit vanaf. Zowel Ab Osterhaus als Bert Niesters is daarvan overtuigd. Zodra de pandemie is uitgedoofd en het grootste deel van de bevolking immuniteit heeft opgebouwd, is volgens beide virologen een jaarlijkse Covid-prik alleen voor de meest kwetsbare personen voldoende ter bescherming.