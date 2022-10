Boer en drie Spaanse agenten neergeschoten door man

Premium Glossy

’Het was surrealistisch: mijn oma, zo’n lief oud vrouwtje... vermoord?’

Ger Bindi (93) werd op 9 juni 2005 dood aangetroffen in haar woning. Ze was in haar gezicht gestoken. Kleindochter Sandra Bindi (57) hoopt nog altijd dat de zaak wordt opgelost. Ze heeft twee kinderen en is communicatie- en organisatieadviseur. Dit verhaal staat in VROUW Glossy.