Amsterdamse campagne tegen dronken Britten: ’Blijf weg!’

De ontmoedigingscampagne maakt onderdeel uit van de nieuwe toerismestrategie van de hoofdstad. Ze zijn er klaar met bezoekers die vooral komen om te zuipen en blowen. Met foto’s en filmpjes moet duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is.

De campagne gaat deze week van start in het Verenigd Koninkrijk. Specifiek gericht op mannen tussen de 18 en 35 jaar. Zij krijgen speciale advertenties te zien wanneer ze online zoeken naar vrijgezellenfeestjes, goedkope hotels en kroegentochten in Amsterdam.

Waarschuwing

In de gerichte advertenties staan waarschuwingen over de risico’s en gevolgen van buitensporig gedrag. Van boetes en een strafblad tot ziekenhuisopnames en gezondheidsschade. In de loop van het jaar duikt de campagne ook op bij ’potentiële overlastgevende bezoekers’ in Nederland en andere Europese landen.

„Bezoekers blijven welkom, maar niet als ze zich misdragen en overlast veroorzaken. Dan zeggen wij als stad: liever niet, blijf weg”, zegt wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) „Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei.”

Wildplassen

Deze maand start ook een andere campagne, voor bezoekers die al in de stad zijn. Onder het motto ’How to Amsterdam’ krijgen bezoekers on- en offline informatie over het verbod op wildplassen, dronkenschap, geluidsoverlast en het kopen van drugs bij straatdealers.

Potentiële ’overlasttoeristen’ krijgen de risico’s van asociaal gedrag te zien. Ⓒ Gemeente Amsterdam

De ’Stay away’-campagne van Amsterdam was al wereldnieuws toen hij een paar maanden geleden voor het eerst werd aangekondigd. In het Schotse Edinburgh gingen stemmen op om het idee direct te kopiëren. Ook daar hebben zij last van dronken, luidruchtige landgenoten.