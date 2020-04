Italië weert schepen met migranten tijdens coronacrisis

De regering in Rome kwam met de maatregel nadat een schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye ongeveer 150 asielzoekers uit het water bij de kust van Libië had opgepikt en koers zette richting Italië. Voor de periode dat er een nationale noodsituatie wat betreft de volksgezondheid is, kunnen de Italiaanse havens niet als een veilige plaats worden gezien, vindt de Italiaanse regering.

Op dit moment duurt die tot 31 juli maar de kans is dat die wordt verlengd. Het aantal vluchtelingen dat probeert via Italië naar Europa te komen is sinds de uitbraak van het coronavirus sterk afgenomen.