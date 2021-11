Nieuwe president Chili is links of extreemrechts

Premium Columns

Inkijkje knaagt vooral aan betrouwbaarheid VVD

Door een stommiteit van CU-leider Gert-Jan Segers is opnieuw belangrijke informatie uit de kabinetsformatie op straat komen te liggen. In een trein gevonden stukken bieden een uniek kijkje in de politieke keuken, waarbij goed zichtbaar wordt hoe partijen achter gesloten deuren omgaan met bij kiezers...