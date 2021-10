Miljoenenvergoeding voor man die werd ontslagen omdat hij blank is (en man)

David Duvall, een voormalig marketingdirecteur van Novant Health Care, werd in 2018 van zijn taken ontheven. Officieel vanwege een gebrek aan leiderschapsvaardigheden, zo zegt Novant. Het bedrijf, een zorgreus met zo’n 35.000 werknemers en onder meer 15 ziekenhuizen, maakte zich echter schuldig aan ’omgekeerde discriminatie’, zo oordeelt de rechtbank. Volgens de jury kon het bedrijf niet aantonen dat Duvall ook zou zijn ontslagen als hij geen blanke man was geweest. Na Duvalls afscheid moest nog een handvol blanke topmannen het veld ruimen: in anderhalf jaar tijd werden zij allemaal vervangen door zwarte personen of vrouwen.

Geschikt

Daarmee ging de rechtbank mee met de redenering van Duvall, die zegt dat hij in juli 2018 als een donderslag bij heldere hemel het slachtoffer werd van de diversiteitsdrang van het bedrijf. Vlak voor zijn vijfjarig jubileum werd hij ontslagen om te worden vervangen door twee vrouwen, een zwarte vrouw en een blanke vrouw. Duvalls advocaat, Luke Largess: „Beide vrouwen zijn geschikt voor die baan, maar niet meer dan Duvall. En er waren nooit problemen over Duvalls prestaties.” Duvall spande in 2019 een zaak aan tegen zijn oude werkgever. Deze week was de uitspraak.

Volgens de advocaat is de ontslagen manager helemaal niet anti-diversiteit. „Mijnheer Duvall was een groot voorstander van een diverser bedrijf.” Sterker nog, Duvall zat zelfs in de commissie die diverse strategieën uitwerkte om het bedrijf inclusiever en diverser te maken. „Wij zien de toewijzing van dit bedrag echter wel als een signaal dat je mensen niet kunt ontslaan omdat je meer diversiteit nastreeft”, zegt de advocaat, die uiteraard tevreden is met de uitspraak. „Wij zijn blij dat ook de jury vindt dat Duvalls huidskleur en geslacht onwettelijke factoren zijn geweest bij zijn ontslag.”

Beroep

Novant is teleurgesteld in de uitspraak. Een woordvoerster liet weten alle nog openstaande juridische wegen te willen verkennen. Duvall kan zijn tien miljoen dus nog maar beter even wegzetten. Novant-woordvoerster Megan Rivers liet namelijk weten dat ook een hoger beroep tot de mogelijkheden behoort.