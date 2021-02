KLM in slag met vakantiereuzen

Pakketreizen zijn vlucht, transfer, hotel en eventueel excursies en autohuur in één. Daarin zijn reisorganisaties gespecialiseerd. Ze werken met vliegmaatschappijen als KLM en Transavia. „We willen nu zelf in de top 3 touroperators voor vliegvakanties komen, samen met onze zuster Transavia Holidays. Airtrade is aangesloten bij garantiefonds SGR, dus onze pakketreizen zijn gedekt”, bevestigt topman Harm Kreulen van KLM Nederland. Het is volgens hem de bedoeling om KLM Holidays ook in andere landen op te starten. Er is al ervaring opgedaan met op de website koppelen van vluchten en hotels via ’packagedeals’. KLM gaat dit nu fors uitbreiden, op Europese en verre bestemmingen. De reiswereld spreekt van concurrentievervalsing.