Vliegensvlug naar centrum Rome met elektrische heli

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Onze correspondent in de vliegtaxi van het Duitse bedrijf Volocopter. Ⓒ Foto De Telegraaf

ROME - Wie over een paar jaar van het vliegveld Fiumicino bij Rome snel naar het centrum van de stad wil en niet in een file wil staan, pakt gewoon een helikopter. Om de mensen alvast aan het idee te laten wennen stond er voor enkele dagen zo’n exemplaar op het plein Piazza San Silvestro in het centrum van Rome.