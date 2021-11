Podcast met Wierd Duk ‘Brusselse politici moeten minder hoog van de toren blazen over vrijheid’

Europese politici zouden een beter begrip moeten hebben van de geschiedenis van landen als Polen, zegt Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast ’Het Land van Wierd Duk’. Duk bracht enkele dagen door in Krakau en omgeving en hem viel naast de rust en de vriendelijkheid van de mensen ook op hoe de Polen hechten aan hun geschiedenis en aan hun vrijheid. „Polen heeft gedurende hele periodes niet bestaan als land; in de taal en in het katholieke geloof leefde Polen verder. De Polen hebben fel gestreden voor hun vrijheid en onafhankelijkheid en als Europese politici als Sophie in ‘t Veld hen nu komen beleren over vrijheid werkt dat alleen maar averechts.”