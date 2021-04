WHO waarschuwt voor stijging corona-infecties door ramadan

De situatie wordt niet beter en in veel landen gaan de ontwikkelingen in een zorgwekkende richting, meent de WHO-baas voor het oostelijke Middellandse Zeegebied. Hij zegt te begrijpen dat Pasen en ramadan belangrijke gelegenheden zijn die gevierd moeten kunnen worden, maar hij roept iedereen op elkaar te beschermen.

Tijdens de ramadan onthouden vrome moslims zich van zonsopgang tot zonsondergang van eten, drinken, roken en seks. Als het donker is, komen ze samen om het vasten te verbreken (iftar). Bij bijeenkomsten in grote groepen is de kans op coronaverspreiding bijzonder groot, net als in moskeeën die dan doorgaans erg druk zijn.

Egypte heeft al aangekondigd de gebruikelijke gezamenlijke maaltijden voor armen net zoals vorig jaar te verbieden wegens de pandemie. Ook het emiraat Dubai wil deze traditie van gratis maaltijden voor minderbedeelden dit jaar verbieden.