Zeker drie aanhoudingen tijdens betoging Malieveld

„Ik ben hier om tegen de coronawet te demonstreren. De 1,5 metersamenleving is niet houdbaar”, zei een van de betogers. Aanvankelijk mochten de demonstranten het Malieveld niet af, maar even na 14.00 uur liepen ze onder begeleiding van de politie in een groep richting het Centraal Station.

Er is in de Haagse binnenstad veel politie op de been, met wapenstokken en honden. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag had eerder op vrijdag de demonstratie afgelast en de betogers gevraagd het Malieveld te verlaten.