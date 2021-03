Botoxbehandeling gaat mis: influencer deelt treurig resultaat

Premium Geld

Transgender naar de rechter voor vergoeding vrouwelijk gezicht

Mannen die als vrouw door het leven willen gaan en andersom krijgen de behandelingen die nodig zijn voor geslachtsverandering in principe vergoed door de zorgverzekeraar. Of een cosmetische operatie ook noodzakelijk is, is de vraag die donderdag voorligt bij de rechtbank in Amersfoort.