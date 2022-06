Kabinet krijgt koopkracht-huiswerk en ziet kansen voor meer steun

„De mensen hebben nú geld nodig”, zegt PVV-leider Wilders als het antwoord van premier Rutte op zijn voorstellen, en die van andere partijen, steeds is dat het kabinet eerst wil bekijken of die plannen wel uitgevoerd kunnen worden. Rutte laat wel doorschemeren wat te voelen voor vooral de plannen van PvdA en GL, die onder meer een eenmalige najaarstoeslag van 500 euro willen voor iedereen die zorgtoeslag krijgt.

„Als je zo door je oogharen kijkt, zou die 500 euro nog wel dit jaar kunnen”, zegt Rutte. Maar zeker weten doet hij het niet en een toezegging doet hij ook niet. Minister Kaag (Financiën) noemt ook het ’opplussen’ van de energietoelage van 800 euro die het kabinet voor lagere inkomens in het leven heeft geroepen. Maar het kabinet wil kijken of de plannen uitvoerbaar zijn en waar het geld ervoor vandaan moet komen.

„Ik voel aan alle kanten dat het kabinet zegt: we zien dat we wat moeten, we vinden het ingewikkeld in de techniek, dat moeten we precies uitzoeken”, zegt PvdA-fractieleider Kuiken. Maar met dat laatste neemt ze net als andere partijen geen genoegen. „Dat had de afgelopen tijd moeten gebeuren”, vindt GL-leider Klaver. „Wat zijn we hier dan in hemelsnaam aan het doen”, vraagt Wilders zich af.

De Kamer stuurt daarom het kabinet met huiswerk weg. Dat moet gaan uitzoeken welke plannen van de oppositie haalbaar en op de korte termijn uitvoerbaar zijn, daarna wil de Kamer het debat hervatten.

Eerder in het debat ging er wel een deurtje open om meer geld voor koopkrachtplannen binnen te halen. De complete coalitie blijkt inmiddels wel wat te voelen voor een zogenoemde solidariteitsheffing: een extra winstbelasting voor bedrijven die in crisistijd extra geld verdienen dankzij de aard van die crisis. In de context van de oorlog in Rusland zouden dat bijvoorbeeld energiebedrijven kunnen zijn die flinke winsten maken door de hoge prijzen.

Ook de VVD, in de coronacrisis nog pertinent tegen een soortgelijk plan, is inmiddels om. Fractieleider Hermans noemt het ’best een interessante gedachte’ die ’we moeten verkennen en onderzoeken’.