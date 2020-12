Nieuwe campagne overheid: ’Ik doe lekker dranquilo’

De campagne start direct. Er komen video’s ’met een knipoog’ op social media en buiten komen er posters en billboards. Vanaf februari komen er ook spotjes op tv. Het is voor het eerst sinds de jaren negentig dat er een campagne vanuit de overheid komt om mensen bewuster te maken van alcoholgebruik.

Ik doe even dranquilo

De Dranquilo-campagne moet laten zien dat geen of minder alcohol drinken normaal is en dat je niet buiten de groep valt als je niet meedrinkt. „Dranquilo doen, is gezond!” Als je – korter of langer - geen alcohol drinkt, kun je dat aangeven door te zeggen: „Ik ben dranquilo.” of „Vanavond doe ik lekker dranquilo” zijn de woorden die het ministerie nu aanreikt om aan te geven dat je even geen alcohol drinkt.

Overmatige drinkers

’Dranquilo’ richt zich in het bijzonder op ouderen, studenten en plattelandsjongeren. Het komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Een afname van overmatige drinkers staat daarin als doel beschreven. Zo moet het percentage zware drinkers in 2040 van 8,5 naar 5 procent gaan.

Onderzoekers van Trimbos stellen dat 16 procent van de Nederlanders overweegt minder te gaan drinken in de toekomst. Het instituut zegt bovendien dat alcohol de samenleving per jaar tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro kost.

„Alcohol drinken verhoogt het risico op allerlei ellende met je gezondheid”, zegt Blokhuis. „Daarover willen we niet met een vingertje wijzen maar mensen wel aansporen om er vooral bewuster mee om te gaan.”