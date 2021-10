Premium Het beste van De Telegraaf

Miljoen Nederlanders rond ’lage inkomensgrens’ Leven van 40 euro per week: ’Ik wil geen slachtoffer zijn’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Reinier Toraman: „Ik wil uit die armoede en iets hebben om ’s ochtends voor op te staan.” Ⓒ Rias Immink

Deze maand hebben allerlei activiteiten plaats tegen armoede. In Nederland leeft een miljoen mensen op of onder de ’lage inkomensgrens’. Vaak kampen zij met een stapeling van problemen: ziekte, verslaving, schulden. Hoe is het om gevangen te zitten in armoede? „Dit is niet de rol die ik wil.”