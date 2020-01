’Misbruik bij Jehova’s Getuigen ging in doofpot’

Aanleiding voor het onderzoek waren verhalen van slachtoffers die vertelden dat misbruik binnen het genootschap vaak intern wordt afgedaan of weggemoffeld. Utrechtse onderzoekers spraken het afgelopen jaar met (vermeende) slachtoffers over de afhandeling van misbruikmeldingen. Veel van hen waren zeer negatief en gaven gemiddeld een 3,3. Volgens de onderzoekers is de aanpak vooral gericht op bescherming van de gemeenschap en niet van het slachtoffer.

Wederhoor

Het kerkgenootschap probeerde dinsdag via een kort geding publicatie van het rapport te verhinderen. De gehanteerde onderzoeksmethoden zouden rammelen. Ook zou adequate wederhoor ontbreken, vonden de Jehova’s Getuigen. Maar de rechter maakte donderdagmiddag in de rechtbank van Utrecht gehakt van hun argumenten. Niets stond publicatie in de weg.

Tijdens de uitspraak waren oud-leden van de Jehova’s Getuigen aanwezig. Zij reageerden emotioneel op de uitspraak. „Ik heb vannacht niet zo goed geslapen”, vertelde Marianne de Voogd (56) na afloop. „Ze kunnen ons niet meer voor leugenaar uitmaken.” Volgens De Voogd werd ze in op haar elfde misbruikt door een ouderling. De zaak werd daarna in de doofpot gestopt, vertelt ze.

Interne rechtbank

„Het was verschrikkelijk. Tegen ons werd gezegd: je mag niet naar de politie gaan. Letterlijk. Je gaf een broeder niet aan. De verdachte bekende voor de interne rechtbank, het gerechtelijk comité. Hij had spijt en raakte alleen zijn status van ouderling kwijt. Maar mocht gewoon blijven”, vertelt De Voogd. „Hij mocht langs de deuren blijven gaan en kinderen thuis blijven ontvangen. Tegen mijn familie werd letterlijk gezegd: kom weer naar de Koninkrijkszaak en doe nu weer normaal tegen elkaar. Dat zal ik mijn leven niet vergeten.”

De Voogd is verbijsterd dat het genootschap naar de rechter is gestapt. „Ik dacht eerst dat het een grapje was. Minachting naar de staat en de universiteit. Maar met name respectloos richting slachtoffers. Als je zo’n rapport in handen krijgt, omarm dat. Ga ermee aan de slag en zorg ervoor dat kinderen beter beschermd worden.”

’Persoonlijk betrokken’

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft geen goed woord over voor de manier waarop het bestuur van de Jehova's getuigen hebben gereageerd op het misbruikrapport. In een gesprek met Dekkers’ ministerie heeft het bestuur aangegeven de aanbevelingen uit het onderzoek, waaronder het instellen van een intern meldpunt, af te wijzen.

Het kerkgenootschap benadrukt ’persoonlijk betrokken te zijn’ bij slachtoffers van seksueel misbruik. Het kort geding was geen poging om het rapport weg te moffelen, maar de enige manier om duidelijk te maken dat het inhoudelijk niet klopt, benadrukte een woordvoerder.