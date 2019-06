Moordende horrorverpleger Duitsland in hoger beroep

De rechtbank achtte de 42-jarige vorige week schuldig aan 85 moorden op patiënten. Högel vermoordde zijn slachtoffers tussen 2000 en 2005 in klinieken in Oldenburg en Delmenhorst.

Högel werd beschuldigd van honderd moorden. In vijftien gevallen sprak de rechtbank hem vrij. Högel had zelf 43 moorden bekend. Het is het grootste seriemoordproces in de naoorlogse geschiedenis van Duitsland.

De man injecteerde ernstig zieke patiënten met medicijnen, die onder meer levensbedreigende hartritmestoornissen teweegbrachten. Volgens de aanklager deed hij dat om door zijn collega’s te worden geprezen als hij de slachtoffers met succes reanimeerde. Tientallen patiënten overleefden het echter niet.

Vervolg

Als het beroep wordt toegewezen, zal een hogere rechtbank alleen mogelijke procedurele of juridische fouten onderzoeken en geen nieuwe feiten. Er zal niet worden gezocht naar nieuw bewijs.

Högel was in 2015 al tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor onder andere twee moorden op patiënten.

