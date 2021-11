Politie pakt online oproerkraaiers op, scholen waarschuwen ouders voor rellen

De aangehouden verdachten van opruiing in Lopik zijn een 15-jarige jongen en drie mannen van 28, 31 en 46 jaar uit die Utrechtse plaats. De politie wist de verdachten te traceren en in de boeien te slaan. Zij zijn allen aangehouden op verdenking van opruiing en het aansporen tot geweld.

Een 22-jarige man uit Herkenbosch werd opgepakt omdat hij online opriep tot rellen in Roermond. Afgelopen zaterdagavond braken in de Roermondse wijk de Kemp rellen uit, waarbij tientallen meest minderjarige relschoppers zwaar vuurwerk naar de politie gooiden en brand stichtten. Burgemeester Rianne Donders stelde een noodverordening in. De politie arresteerde tijdens de rellen twaalf mensen.

Limburg

De gemeente Roermond laat vrijdagochtend in een reactie weten voorbereid te zijn op mogelijke ongeregeldheden, en zal indien nodig opnieuw een noodverordening instellen. In de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein geldt vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur een noodverordening. Die werd ingesteld na oproepen tot rellen in onder meer Geleen vrijdagavond.

Een 32-jarige man uit Hilversum is aangehouden door de politie vanwege opruiing. Via sociale media zou hij onder meer hebben opgeroepen tot geweld tegen de politie en de overheid. Of de man ook oproep tot rellen is niet bekend gemaakt. De Hilversummer werd donderdagavond aangehouden en zit vast voor verhoor.

Ook hield de politie een 17-jarige verdachte uit Zeist aan. Hij zou op sociale media „dreigende en opruiende uitlatingen” hebben geplaatst, aldus de politie. Daarbij riep hij op om vrijdagavond te gaan rellen in Utrecht. De jongen werd donderdagavond aangehouden en wordt verhoord. De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

Scholen: let goed op kinderen

Veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen hebben intussen de ouders van hun leerlingen een brief gestuurd, waarin zij waarschuwen voor rellen tijdens een inmiddels verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen, die zondag in Nijmegen gehouden zou worden. De scholen roepen ouders op om alert te zijn op wat hun kinderen doen. Als de scholen concrete aanwijzingen hebben voor geplande rellen of betrokkenheid bij opstootjes zullen zij melding doen bij de politie, schrijven de schooldirecties.

Volgens @voCampus, het samenwerkingsverband van de scholen, verwachtte de politie Gelderland-Zuid dat er veel jongeren zouden meedoen met rellen rond de demonstratie. Er zouden meerdere oproepen op social media zijn geplaatst en gedeeld. De scholen vinden dat het hun verantwoordelijkheid is om dergelijke informatie te delen met de ouders.

Mentoren en docenten zullen met leerlingen praten, staat in de brief. De scholen roepen ouders op om dat ook te doen.