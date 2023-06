Noor opgepakt die dreigde met Breivik-achtig bloedbad

De verdachte zou online informatie hebben gedeeld over zijn plannen. Hij zou in filmpjes hebben geclaimd dat hij overal kon toeslaan, ook op vliegvelden en treinstations. Antiterreureenheden zouden de verdachte vorige week al hebben opgepakt, maar zijn arrestatie is nu pas bekendgemaakt. De Noor wordt vastgehouden in een psychiatrische instelling.

De man zou in zijn thuisland al een strafblad hebben. Hij is daar veroordeeld voor geweldsmisdrijven en seksuele delicten, aldus de Hongaarse politie. Die trad verder niet in detail. De Noorse autoriteiten bevestigen dat er contact is geweest over de zaak, maar spreken zich verder niet uit over het Hongaarse onderzoek.

Breivik pleegde in 2011 een bomaanslag in Oslo en begon later te schieten op een jeugdkamp van een progressieve politieke partij. Er vielen in totaal 77 doden. Veel van de slachtoffers waren nog tieners. Breivik kon levend worden opgepakt en zit een gevangenisstraf uit.