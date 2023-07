Vrouw berooft Nederlandse diplomaat in Colombia van zeer vertrouwelijke documenten

Dat melden meerdere Colombiaanse media. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde zaterdagochtend de pijnlijke kwestie. „We staan onze collega bij” Aldus Bz.

De beroving had plaats in een restaurant nabij Park 93 in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Park 93 is een bij toeristen gewilde plek met bijzondere planten en bomen, waaromheen tal van trendy restaurants en bars zitten.

El Virrey

De diplomaat arriveerde in het land in opdracht van Buitenlandse Zaken, voor een werkbezoek van een maand. Hij bezocht dinsdag een restaurant in het luxueuze El Virrey-park, dat deel uitmaakt van het populaire gebied. Het incident vond later op de avond plaats, en werd vrijdag gemeld door Colombiaanse media op basis van politie-informatie. De Nederlander was op stap gegaan met een andere persoon om een hapje te eten en vroeg na afloop om de rekening. Op dat moment kwam hij erachter dat zijn aktetas, die hij op de stoel naast hem had gezet, was verdwenen, aldus onder andere de media Publimetro en El País.

In de koffer zat onder andere zijn laptop met persoonlijke informatie, maar ook vertrouwelijke diplomatieke documenten. Het is niet bekend wat voor soort informatie in vreemde handen is gekomen, en of de documenten beveiligd waren. Ook zijn portemonnee en paspoort had hij in de tas gestopt. De ongelukkige diplomaat bracht het management van het restaurant meteen op de hoogte, waarna werd nagegaan of te zien was wie de Nederlander had bestolen.

Crimineel netwerk

Al snel kwam als hoofdverdachte een vrouw in beeld die zich volgens de Nederlander tijdens het etentje in de buurt van zijn tafeltje ophield. De vrouw zat volgens de diplomaat alleen en gedroeg zich verdacht, zo meldt ook het medium Infobae. De gealarmeerde politie bekeek daarop ook de beelden van de beveiligingscamera, om vast te kunnen stellen wie de waarschijnlijke dader is, en te trachten de verblijfplaats van deze persoon te lokaliseren.

Nader onderzoek van de autoriteiten wees uit dat de man hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een crimineel netwerk van ongeveer vijf vrouwen die er zeer mooi en elegant uitzien, en die geregeld de restaurants en nachtclubs rond de parken bezoeken op zoek naar argeloze buitenlanders die niet goed op hun spullen letten.

De voorbije dagen zijn meer buitenlanders in het Zuid-Amerikaanse land slachtoffer geworden van lokale bendes. Het meest ernstige voorbeeld is dat van twee slachtoffers die een landbouwbeurs bezochten. Zij werden woensdagnacht in Corferias vermoord door huurmoordenaars op motoren die vuurwapens met geluiddemper gebruikten.