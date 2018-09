Duitsers zien liever Schulz als kanselier

Ook de SPD van Schulz zit in de lift. De partij schoot in de kiezersgunst in twee weken tijd met zes procentpunten omhoog naar 30 procent. De CDU/CSU van Merkel stond op 34 procent (min 2). De AfD haalde in de peiling 10 procent (min 1), de Groenen 9 procent (plus 1), de Linke 7 procent (min 3) en de FDP 6 procent (onveranderd).

Dit betekent nog altijd een ruime meerderheid voor de huidige ’grote coalitie’ van CDU/CSU en SPD, en een zeer krappe meerderheid voor een eventuele coalitie van CDU/CSU, Groenen en FDP.

De Bondsdagverkiezingen staan gepland in september.