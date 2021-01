Vader aller speurprogramma’s blijft fascineren: ’Boer gaf toe dat hij haar gedrogeerd had’

Premium Buitenland

Trump wacht turbo-impeachment: ’Noodgeval met hoogste prioriteit’

Democraten willen zo snel mogelijk beginnen aan de tweede impeachmentprocedure tegen president Trump. Maandag willen ze hun articles of impeachment presenteren, hun aanklacht tegen Trump. Ook vanuit Republikeinse hoek is er steun voor afzetting, maar het is nog niet duidelijk of het genoeg zal zijn....