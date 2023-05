Premium Het beste van De Telegraaf

Honderden sleepboten in Vianen: ’Veel meer mensen hebben het water ontdekt’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Gijsbert en Paulien Snoei met zoon Jannick en dochtertje Féline. Het hele gezin is ’besmet met het sleepbotenvirus’. Ⓒ Rias Immink

Vianen - De Nationale Sleepbootdagen in Vianen zijn terug van weggeweest. Na een noodgedwongen afwezigheid van vier jaar, mede door corona en de wisseling van het bestuur, was donderdag de aftrap van het driedaagse evenement. Traditiegetrouw is het eeuwenoude centrum van Vianen tijdens het Hemelvaartweekeind weer gevuld met historische sleepboten.