Maandag zware ochtendspits, minder vluchten door Ciara

Ciara raasde zondag over ons land, met tientallen ontwortelde bomen, dakpannen die van huizen vlogen, gevels die naar beneden kwamen, daken die los kwamen te liggen, verkeersborden die bezweken en andere stormschade. Toch is de storm niet allesontwrichtend geweest. Er zijn geen berichten van dodelijke slachtoffers, op de fatale aanrijding maandagochtend na.

ANWB: zware spits ’s ochtends

De ANWB waarschuwt voor een zware ochtendspits maandag vanwege de harde windstoten. „We verwachten een onstuimige dag met windstoten tot 100 kilometer per uur”, zegt de woordvoerder. „Het is vooral heel verraderlijk.” Rond 07.45 uur stond er volgens de ANWB 750 kilometer file op de Nederlandse wegen.

De A16 van Rotterdam naar Breda is bij de Moerdijkbrug dicht door een gekantelde vrachtwagen. De ANWB adviseert het verkeer om te rijden via de A29. Volgens Rijkswaterstaat levert de afsluiting ook een file aan de andere kant van de weg op.

Het KNMI had voor zondag de zogenoemde code oranje afgekondigd en de ANWB adviseerde weggebruikers niet de weg op te gaan, als het niet strikt noodzakelijk was. Voor maandag geeft de ANWB geen advies. De verkeersdienst denkt niet dat filerecords zullen worden gebroken. „De maandag is niet de drukste dag van de week en februari is ook niet de drukste maand, maar het zal zeker een zware spits worden”, aldus de woordvoerder.

’Ook maandag vluchten geannuleerd’

Terwijl zondag zeker 240 vluchten van en naar Schiphol zijn geschrapt, vreest de luchthaven ook maandag vluchten te moeten annuleren.

„Maandag 10 februari wordt sterke wind verwacht. Houd rekening met vertraging en annulering van vluchten”, zo meldt de luchthaven op de eigen website.

Treinen op gang, maar korter

Op de meeste plaatsen lijkt de treindienst maandag goed op gang te komen. Sommige treinen zijn wel korter en daardoor zal het in de trein drukker zijn dan normaal, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. In de nacht van zondag op maandag waren er nog tientallen meldingen van omgewaaide bomen op het spoor of plastic of andere spullen in de bovenleiding.

"Storingsploegen van ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt om de schade zo veel mogelijk te herstellen. Dat is goed gelukt." Omdat voor het hele land nog code geel geldt vanwege harde windstoten, geeft NS reizigers het advies om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

De geplande werkzaamheden aan het spoor bij Leiden zijn "ondanks weer en wind" volgens de planning verlopen. Maandagochtend is er weer een beperkte treindienst begonnen, aangevuld met bussen.

Op station Gouda Goverwelle stond een sprinter stil die vanuit Amsterdam Centraal naar Rotterdam Centraal ging. Ⓒ Leendert Stoffels / Tiplijn De Telegraaf

Topdrukte bij verzekeraars

Maandag zullen verzekeraars weer alle zeilen bijzetten om alle meldingen af te handelen. Interpolis telde zondag al zeshonderd meldingen. „Het is alle hens aan dek op dit moment”, aldus de verzekeraar. Het bedrijf roept mensen op om zoveel mogelijk schades online te melden en adviseert „zodra het weer rustiger is losliggende takken en dakpannen op te ruimen, zodat die niet voor meer schade gaat zorgen.”