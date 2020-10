Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis licht toegenomen

De cijfers zijn naar verwachting. Eerder gaf Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg al aan dat rond het einde van de maand ongeveer 2500 covidpatiënten opgenomen zouden zijn in ziekenhuizen.

De druk op de zorg groeit nog steeds en Nederlandse ziekenhuizen zijn inmiddels genoodzaakt om de reguliere zorg af te schalen met zo’n 25 tot 30 procent. Het betreft daarbij specifiek klinische zorg waar een operatiekamer en ziekenhuisbed voor nodig is. Dagbehandeling, zoals chemokuren voor kankerpatiënten, evenals spreekuren en bijvoorbeeld de röntgenafdeling draaien wel gewoon door.

Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het LCPS dagelijks bezig met het spreiden van patiënten over de regio’s. In de afgelopen 24 uur zijn 35 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 ic-verplaatsingen. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.

Nieuwe ingrepen dreigen om een piek als tijdens de eerste golf te voorkomen. Toen lagen op het hoogtepunt zo’n 1400 coronapatiënten op de intensive care en ongeveer 2500 op de verpleegafdeling.