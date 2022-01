Ineens is A2 op Google Maps foetsie: automobilisten krijgen route over binnenwegen

De online kaartendienst van Google leidt automobilisten nu over binnenwegen, waardoor de route ineens een stuk langer wordt. Extra verwarrend is dat de gebruikelijke A2 alleen in een bepaalde richting niet door Google Maps wordt getoond.

Wie van Breukelen naar Vinkeveen wil navigeren, krijgt wel de A2 als optie. Maar als je van Vinkeveen naar Breukelen wil, dan komt Google met drie opties (allemaal binnenwegen), maar de A2 is foetsie.

Hoe dit ineens kan is onduidelijk. Tot nu toe zijn er geen andere wegen bekend die ineens van de kaart zijn verdwenen. Ook zijn er - voor zover bekend - geen werkzaamheden op de A2. Google weet zelf ook niet hoe de fout is ontstaan, zegt een woordvoerder tegen Tubantia. Ook op de nieuwspagina van Google staat hier niks over. De verdwenen A2 is een groot, inefficiënt mysterie.