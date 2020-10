LIVE | De Jonge: mondkapjesplicht mogelijk half november ingevoerd

Het dragen van mondkapjes in de openbare binnenruimte wordt mogelijk vanaf medio november verplicht. De regeling wordt meegenomen in de Het dragen van mondkapjes in de openbare binnenruimte wordt mogelijk vanaf medio november verplicht. De regeling hiervoor wordt meegenomen in de spoedcoronawet die de Eerste Kamer op 26 oktober behandelt, liet zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge vrijdag weten na de wekelijkse ministerraad. De Jonge verving premier Mark Rutte, die in Brussel is.

„We bereiden een ministeriële regeling voor onder die wet. Dat is de snelste manier om het juridisch geregeld te krijgen. Als we dan heel erg haast maken met de invoeringsdatum, dan zou die half november daadwerkelijk als een plicht kunnen worden ingevoerd”, zei De Jonge. „Maar tot die tijd: gewoon een mondkapje op.”

Spoedwet

De spoedwet moet de coronamaatregelen die het kabinet nam en nog gaat nemen, een steviger juridische basis geven. Nu worden nog beperkingen en regelingen opgelegd via noodverordeningen. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de coronawet. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het kabinet nieuwe besluiten over corona eerst voorlegt aan de Tweede Kamer.

Zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen en de coronawet van kracht wordt, heeft de Tweede Kamer ruim een week de tijd om een coronamaatregel, zoals de mondkapjesplicht, te beoordelen.

De Jonge heeft bij de Eerste Kamer aangedrongen op spoed bij de behandeling. De senatoren zijn van plan de coronawet 26 oktober te behandelen, mits de minister hun vragen tijdig beantwoordt. Een dag later zou erover gestemd kunnen worden. Als de coalitiepartijen daar opnieuw steun krijgen van PvdA, GroenLinks, SGP en 50PLUS, dan is er een meerderheid.

Maar senatoren maken hun eigen afweging. Zij willen bijvoorbeeld weten wat de Raad van State ervan vindt dat de nieuwe wet bepaalt dat alleen de Tweede Kamer hoeft in te stemmen met nieuwe coronabesluiten en zijzelf niet.

