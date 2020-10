LIVE | Ruim 140 vreemdelingen in quarantaine in Detentiecentrum Rotterdam

In Detentiecentrum Rotterdam bij Rotterdam The Hague Airport zitten sinds vrijdag 142 mensen in quarantaine. Twee gedetineerden zijn positief getest op corona. Daarom zijn drie volledige afdelingen in isolatie gegaan, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie aan RTV Rijnmond.

In het centrum zitten vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting. Volgens twee gedetineerden zijn er ook bewaarders besmet met corona, maar de woordvoerder zegt daar niets over te kunnen zeggen.

De quarantaine geldt voor tien dagen. Volgens de gedetineerden hebben ze vrijdag per brief te horen gekregen wat dit voor ze betekent. Ze moeten tien dagen in hun cel blijven en worden één uur per dag gelucht.

