Hof oordeelt dat Den Helder atelier Rob Scholte mocht ontruimen

Scholte en zijn gezin verbleven in het voormalig postkantoor in Den Helder. Hier had Scholte ook een museum. Het voormalige postkantoor werd in april 2018 ontruimd, omdat de kunstenaar geen gehoor gaf aan de oproep te vertrekken. De kunstcollectie van Scholte en andere zaken zijn toen ergens anders opgeslagen. Het hof besliste dinsdag dat de gemeente mocht ontruimen en dat Scholte de kosten van de ontruiming en opslag moet betalen.

In een andere procedure kreeg Scholte wel gelijk van het hof. Hierin besliste het hof dat de gemeente de onderhandelingen met de kunstenaar over de aankoop van het pand niet had mogen afbreken. De gemeente is daarom aansprakelijk voor de eventuele schade die Scholte door het afbreken van die onderhandelingen heeft geleden.