Stel vindt pot met gouden munten onder keukenvloer, vondst levert 850.000 euro op

Volgens The Daily Record zijn sommige munten afkomstig uit de periode tussen 1610 en 1727. Eigenaar van de munten destijds zou de familie Fernley-Maisters geweest zijn, die rijk werd door de handel in hout, kolen en ijzererts. Joseph Fernley overleed in 1725, zijn vrouw Sarah in 1745.

Veilingmeester Gregory Edmund noemt het bedrag dat uiteindelijk is opgehaald „uitzonderlijk”. De munten werden geschat op een waarde van tussen de 200.000 en 250.000 pond (228.000 en 285.000 euro). Maar nadat er veel aandacht kwam voor het verhaal van de munten, werd besloten om ze in delen te verkopen en dat heeft de prijs flink opgedreven. Uiteindelijk bleken verzamelaars van over de hele wereld geïnteresseerd te zijn in de munten „die een zwaar leven gehad hebben”.

De gelukkige vinders zijn anoniem gebleven. Ook is niet bekend wat ze met het geld gaan doen.