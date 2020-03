Zoon Indiëganger: ’Beter had de koning zijn woorden ingeslikt’

Luc Nijhuis, een getraumatiseerde zoon van een Indiëganger, is boos op de koning vanwege de excuses die hij maakte in Indonesië. Ⓒ Hielco Kuipers

Leiden - Door de excuses van de koning zit Luc Nijhuis (53) helemaal stuk. Zijn vader was Indiëganger en keerde getraumatiseerd en gedesillusioneerd terug uit voormalig Nederlands-Indië. Dat het staatshoofd geen oog heeft voor die kant van het verhaal, steekt Nijhuis. „Alsof mijn vader een keus had. Beter had de koning zijn woorden ingeslikt.”