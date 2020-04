Politie maakt ook einde aan illegaal pokertoernooi in Tilburg

Ⓒ ANP XTRA

TILBURG - De politie heeft afgelopen weekeinde in Tilburg een tweede illegaal pokertoernooi beëindigd. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de wijk Oud-Zuid, meldde de politie maandag. In de nacht daaraan voorafgaand werd al een pokertoernooi in Zaandam stopgezet door de politie.