’Mondkapjes en schorten voor leraren speciaal onderwijs’

Stefan van Haaren, schoolleider van speciaal onderwijsschool Prisma. Ⓒ Hielco Kuipers

UTRECHT - Scholen in het speciaal onderwijs maken zich zorgen over de gezondheid van leraren en kinderen als de schooldeuren in mei weer opengaan. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Volgens hen kan het door de intensieve zorg voor deze kinderen moeilijk zijn om het werk op een veilige manier te hervatten.