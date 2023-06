Premium Het beste van De Telegraaf

Britten hadden al in 2013 informatie over ’AH-steker’ Jamel K.

Door Gerda Frankenhuis en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

DEN HAAG - Ook zonder informatie over de tbs-oplegging van ’Albert Heijn-steker’ Jamel L. op Curaçao en zijn veroordeling en klinische opname in Engeland, hadden rechtbank en Openbaar Ministerie op de hoogte moeten zijn van de zware psychiatrische problemen van de Antilliaan. Zelfs de Britten beschikten al over deze informatie in 2013.