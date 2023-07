Spaanse topcoureur Márquez zet teamcamper op Airbnb

Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Een gelukkige fan kan voor 93 euro, een knipoog naar zijn racenummer 93, overnachten in de camper naast de verblijfplaats van Márquez. „Het is een zeldzaam kijkje achter de schermen van de wereld van het professionele racen”, weet de coureur, die zes wereldtitels in de koningsklasse MotoGP achter zijn naam heeft.

„Het gebied rond de campers tijdens een grand prix is normaal gesproken exclusief gereserveerd voor coureurs en hun teams. Gasten zullen een eenmalige ervaring beleven, die voor niemand anders beschikbaar is. Dit is het meest opwindende motorkampioenschap ter wereld en gastheer spelen in mijn thuisstad doet er nog een schepje bovenop voor mij”, aldus de Catalaan.

Naast de overnachting op 2 september, een dag voor de Grand Prix van Catalonië, krijgt de gelukkige fan ook een ritje in een MotoGP-simulator en een persoonlijke tour van Márquez door de paddock. Naast zijn zes titels in de MotoGP tussen 2013 en 2019 werd Márquez in het verleden ook nog wereldkampioen in de klasse 125cc en de klasse Moto2.