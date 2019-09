Depla wil gezamenlijke aanpak steekpartijen

Depla wil voorkomen dat in Nederland gedacht wordt dat het normaal is om een wapen op zak te hebben en dat mensen vinden dat ze zichzelf met een wapen moeten beschermen. „Kennis en ervaring uitwisselen binnen de G40 kan helpen. Wat kunnen we er samen tegen doen?”, zegt hij. „Maar als het toch een specifiek Breda’s probleem is, wil ik dat ook weten.”

Zondag raakten in Breda drie minderjarigen gewond door een steekpartij in een parkje, die volgde op een ruzie met twee mannen. Een van de mannen, een 30-jarige Bredanaar die op het drietal instak, is maandagochtend vroeg in zijn huis opgepakt. In juli overleed een 28-jarige man uit Breda na een steekpartij waarvoor een 31-jarige verdachte is opgepakt. Vorige maand werd de 15-jarige Megan thuis doodgestoken. Een 16-jarige jongen die bij haar in de klas zat werd aangehouden.