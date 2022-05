Aantal Engelse gevallen van apenpokken ruim verdubbeld

In Groot-Brittannië werden ruim twee weken geleden de eerste gevallen van de virusziekte in Europa vastgesteld. Inmiddels verspreidt de aandoening zich gestaag. Apenpokken zijn eigenlijk alleen in delen van Afrika gebruikelijk.

Bekijk ook: Inmiddels zes patiënten met apenpokken in Nederland

De Britten zijn inmiddels begonnen met het vaccineren van mensen die een groot risico lopen omdat zij contact hebben met besmette personen. Na de toediening van de eerste ruim duizend doses van het middel Imvanex zijn er nog meer dan 3500 doses beschikbaar, aldus de autoriteiten.

Het virus verspreidt zich gewoonlijk niet gemakkelijk tussen mensen, maar het kan worden overgedragen door nauw contact van persoon tot persoon of door contact met spullen die worden gebruikt door een persoon die apenpokken heeft, zoals kleding of beddengoed. De meeste besmette mensen herstellen binnen een paar weken. Hoewel de huidige uitbraak aanzienlijk en zorgwekkend is, blijft het risico voor de Britse bevolking laag, zegt de instantie die waakt over de volksgezondheid.